Монтрёй, Франция, , 20:59 — REGNUM Разработчики Watch Dogs: Legion опубликовали обновлённую дорожную карту доработки игры. Об этом 25 мая сообщает портал GamesRadar.

Дополнительный «производительный» графический режим для консолей нового поколения появится в Watch Dogs: Legion 1 июня 2021 года, в случае его включения игра будет выдавать до 60 FPS (кадров в секунду).

Обновление 4.5 также позволит владельцам консолей разных поколений играть вместе в многопользовательском режиме. Кроме того, мультиплеер Watch Dogs: Legion получит вторую тактическую миссию, в игре также появится новый оперативник — пожилая женщина по имени Хелен.

Напомним, изначально Ubisoft планировала выпустить это обновление в конце мая 2021 года, однако решила отложить релиз. Предыдущую версию дорожной карты развития Watch Dogs: Legion разработчики опубликовали 15 мая 2021-го.

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