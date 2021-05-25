Вашингтон, , 20:58 — REGNUM «Жизненно важным» этапом российско-американских отношений станет встреча президентов двух стран — Владимира Путина и Джо Байдена, сообщила 25 мая журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Комментируя решение глав двух государств провести встречу в городе Женеве (Швейцария) 16 июня, Псаки заявила:

«Это жизненно важная составляющая защиты американских интересов, это возможность поднять беспокоящие нас вопросы и, кроме того, двигаться в сторону более стабильных и предсказуемых отношений с правительством России».

Она пояснила, что на этой встрече Байден намерен назвать Путину в личном разговоре те сферы, которые «вызывают беспокойство». Также планируется найти те области, где Россия и США смогут «работать вместе».

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