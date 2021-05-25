Рим, , 20:55 — REGNUM

Масочный режим на открытых пространствах в Италии может быть отменен тогда, когда не менее 50% жителей получат хотя бы первую прививку, заявил во вторник, 25 мая, заместитель министра здравоохранения Пьерпаоло Силери.

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По его оценкам, до этого времени осталось «4−8 недель». Ранее о схожих сроках говорил и премьер Италии Марио Драги — по его мнению, ждать осталось «пару месяцев».

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания идет по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок тем, кто получил первую прививку именно AstraZeneca. Тем не менее, многие граждане отказывались от использования этой вакцины. Одновременно по инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 25 мая, в Италии умерли 125 501 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 166 (днем ранее — на 110). Число подтвержденных носителей выросло на 3224 (днем ранее — на 2490). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 197 892 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 268 145 человек — на 8294 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 10 511 111 человек, что составляет 17,45% населения Италии.