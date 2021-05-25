Москва, , 20:58 — REGNUM Популярный блогер Дава (настоящее имя — Давид Манукян) станет новым телеведущим проекта «Дом-2». Информация об этом появилась 25 мая в Instagram-аккаунте шоу.

https://www.instagram.com/p/CPTJJCEHrbA/

«Новый ведущий «Дом-2» — Давид Манукян. Просим любить и жаловать!» — говорится в подписи к фотографии блогера. Коллегами Давы по проекту станут Ксения Бородина, Ольга Орлова, Влад Кадони и Андрей Черкасов.

ИА REGNUM напоминает, что Давид Манукян 1,5 года состоял в отношениях с телеведущей Ольгой Бузовой. В апреле 2021 года она отказалась от участия в реалити-шоу «Дом-2».

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