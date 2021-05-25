Тюмень, , 20:52 — REGNUM В Тюменской области граждане и учреждения, эвакуированные в связи с природными пожарами из населённых пунктов Винзилинского муниципального образования и посёлке Богандинский, могут вернуться к свои дома. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тюменского района.

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Угроза пожаров миновала. На заседании областного оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации было принято решение свернуть пункты временного размещения населения в Винзилинской и Богандинской школах.

Напомним, эвакуация более 1300 человек проводилась 17−18 мая из-за угрозы природных пожаров. которые близко подходили к населённым пунктам. В СНТ «Солнышко» сгорели 25 домов.