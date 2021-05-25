Екатеринбург, , 20:51 — REGNUM В Свердловской области не планируется вводить обязательную вакцинацию от COVID-1. Об этом на брифинге заявил вице-губернатор региона Павел Креков.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

«Вакцинация у нас является добровольной, и вряд ли можно штрафовать руководителей по такому «узкому» направлению», — цитирует чиновника Накануне.Ru.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее обязательную вакцинацию от коронавируса решили ввести в Якутии, правда, позднее слово «обязательная» исключили из документа. Якутским опытом уже заинтересовались власти Югры.