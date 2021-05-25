Москва, , 20:50 — REGNUM Фонд перспективных исследований (ФПИ) опубликовал видеозапись стрельб российской роботизированной платформы «Маркер» .

Видеоролик размещен на странице ФПИ в видеохостинге YouTube.

Демонстрируется поражение статичных и движущихся мишеней под управлением оператора, а также автономная стрельба «Маркера» и передвижение по полигону.

Финальная часть видеоролика — выбивание выстрелами из пулемета слова «Ура» на мишенном щите.

Стоит отметить, что это первая публичная видеодемонстрация способностей боевых робототехнических комплексов «Маркер».

Как сообщало ИА REGNUM, Фонд перспективных исследований на основе робототехнических комплексов «Маркер» отрабатывает технологии автономного функционирования наземных боевых роботов, в том числе автономное движение, обнаружение целей и применение оружия, а так же техническое зрение, навигация и связь.

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