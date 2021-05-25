Вашингтон, , 20:48 — REGNUM Российского участия в посадке самолёта, следовавшего из Афин в Вильнюс, в аэропорту Минска 23 мая, вероятно, не было, сообщила 25 мая журналистам пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

Она отметила, что как накануне, 24 мая, не транслировала подобных предположений, так и сегодня придерживается той же позиции: Россия не причастна, так считают в Вашингтоне.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что ЕС не обсуждает причастность Москвы к инциденту с самолётом компании Ryanair в Минске, в котором замешан создатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич.

Читайте ранее в этом сюжете: Меркель заявила о непричастности России к посадке самолёта в Минске