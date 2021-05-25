Рим, , 20:47 — REGNUM Так называемые «зеленые паспорта ЕС» появятся в середине июня 2021 года, заявил во вторник, 25 мая, премьер-министр Италии Марио Драги.

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Привитые одной из сертифицированных вакцин, или переболевшие коронавирусом и сохранившие антитела, или сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов получат возможность передвигаться по ЕС, в их отношении не будет действовать большинство ограничений.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания идет по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания шла с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критиковали и действия властей по организации процесса. Добиться соблюдения установленных темпов удалось только к концу апреля.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок тем, кто получил первую прививку именно AstraZeneca. Тем не менее, многие граждане отказывались от использования этой вакцины. Одновременно по инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 25 мая, в Италии умерли 125 501 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 166 (днем ранее — на 110). Число подтвержденных носителей выросло на 3224 (днем ранее — на 2490). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 197 892 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 268 145 человек — на 8294 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 10 511 111 человек, что составляет 17,45% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Был введен комендантский час с 22:00 до 5:00 (с конца мая — с 23:00) и резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Все основные ограничения, за исключением масочного режима, должны быть отменены к концу июня 2021 года.