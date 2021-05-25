Москва, , 20:46 — REGNUM Потребительские цены на бензин в России в апреле 2021 года выросли в среднем на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, а в годовом выражении — на 5,9%. Об этом сообщает 25 мая Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

При этом цены на бензин от производителей в апреле снизились на 0,2%, а в годовом выражении — выросли на 52%.

За период с начала 2021 года потребительские цены на бензин выросли на 3,5%, тогда как производители подняли цены на 21,8%.

Согласно данным Росстата, в апреле рост потребительских цен на бензин на 0,6% и более в течение месяца наблюдался в 42 субъектах Федерации. Наиболее существенно он подорожал в Республике Алтай — на 1,9%, в Якутии — на 1,8%.

Снижение цен на бензин наблюдалось в Ямало-Ненецком автономном округе — на 0,5%, Крыму и Пермском крае — на 0,1%.

В Москве бензин за месяц подорожал в среднем на 0,4%, в Санкт-Петербурге — на 0,1%.