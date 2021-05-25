Санкт-Петербург, , 20:44 — REGNUM За последние семь дней общее количество активно больных новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге увеличилось на 16,48%, сообщили 25 мая в городском оперштабе. При этом число больных в стационарах возросло на 11,5%, а пациентов на амбулаторном лечении стало больше на 18%.

Машина скорой помощи Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России – ситуация непростая, вакцинируйтесь скорее»

За последние сутки, по сравнению с прошлым вторником, 18 мая, регистрация новых случаев COVID-19 в медицинских организациях города увеличилась на 8,97%, а суточная госпитализация взрослых пациентов с ковидом и пневмонией — на 6,3%.

В настоящее время в Петербурге для больных с COVID-19 и внебольничными пневмониями развернуто 5992 койки, из них свободно 942 койки, что составляет 15,7%.

«Всеобщая вакцинация населения города, ношение средств индивидуальной защиты и соблюдение социальной дистанции в общественных местах остаются главными противоэпидемическими мерами для сдерживания распространения COVID-19», — отмечают в городском оперштабе.

Читайте ранее в этом сюжете: Необходимости в новых койках в «Ленэкспо» нет — комздрав Петербурга