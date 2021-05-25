Рим, , 20:41 — REGNUM

По данным на вечер вторника, 25 мая, в Италии умерли 125 501 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 166 (днем ранее — на 110), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 3224 (днем ранее — на 2490).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 197 892 — почти 7% населения страны. В настоящее время заражены 268 145 человек — на 8294 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 10 511 111 человек, что составляет 17,45% населения Италии.