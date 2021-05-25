Лос-Гатос, США, , 20:39 — REGNUM Разработчики многопользовательской игры Star Trek Online выложили в сеть трейлер нового сезона House United. Ролик был опубликован 25 мая на YouTube-канале Comicbook.

В рамках этого сезона клингонская (клингоны — инопланетная раса во вселенной «Звёздный путь») гражданская война достигнет кульминации, на ПК релиз дополнения состоялся сегодня, 25 мая 2021 года, а на PlayStation 4 и Xbox One он стартует 3 августа 2021-го.

Отмечается, что в House United будут включены два эпизода, имеющие отношение к персонажам Л'Релл, Аакару, генералу Мартоку и Адет`Па, которых поклонники могли видеть в сериалах франшизы «Звёздный путь».

Для справки: Star Trek Online представляет собой массовую многопользовательскую ролевую игру (MMORPG), созданную на основе вселенной «Звёздный путь». Релиз её оригинальной версии состоялся 2 февраля 2010 года.

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