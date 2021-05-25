25 мая 2021 | Время чтения 3 мин

На Украине оценили предложение депутата Сейма Латвии Айгарса Бикше задержать белорусскую хоккейную команду до тех пор, пока в Белоруссии не освободят «всех политзаключенных».

Мирослава Романенко, , 23:21 — REGNUM Депутат Сейма Латвии Айгарс Бикше предложил задержать белорусскую хоккейную команду до тех пор, пока в Белоруссии не освободят «всех политзаключенных». По мнению политика, Минск демонстрирует абсолютное равнодушие к правам человека и международным отношениям.

Шавки. Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Это абсолютная и жестокая демонстрация власти… Одно ясно — Евросоюз ударили по лицу», — написал Бикше 24 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

Заявление латышского политика обсудили на странице депутата Верховной рады Вадима Рабиновича в социальной сети Facebook. Некоторые из комментирующих заявление политика намекнули на двойные стандарты «европейской демократии». Были и те, кто отметил, что хоккеистов не так уж и просто будет задержать в силу их физической формы.

«Догавкаются, что бацька и Латвию картошкой засадит и петь заставит «Вы шумице, шумице надо мною бярозы», — написал Николай Владимирович Т.

Вадим Рабинович ВАДИМ ЧУПРИНА

«А данный гражданин уверен, что сборная не положит на лопатки группу захвата?» — спросила Людмила Анатольевна.

«У них только предложил, а у нас уже взяли и менять собрались…» — добавил Елена С., вероятно, подразумевая домашний арест Виктора Медведчука и заявление главы СНБО Украины Алексея Данилова о возможности обмена Медведчука на граждан Украины, находящихся в заключении в России.

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«Это, конечно, 5+ Вот настоящая «демократия» по-европейски», — отметил Андрей Л.

«Да там такие парниши, что сами наплюхать могут захватчикам так, что мало не покажется. Мы ж помним из детства: «трус не играет в хоккей…» — добавил Евгений В.

«Сборным России, Беларуси, Казахстана надо собирать чемоданы и сваливать из этого недочемпионата», — написал Владимир Л.

«Это не демократия, а дерьмократия какая-то. С элементами терроризма», — пишет Павел Тотсамый.

Виктор Медведчук Kremlin.ru

«Они совсем в сосну ударились?» — спросила Алла Ч.

«Там тоже йокнутые депутаты есть?» — спрашивает Валентина Ч.

«Как угомонить уже это мегагосударство?» — спросила Алла Л.

«А мы говорили, что в Раде клоуны. Оказывается, Латвия впереди», — пишет Анатолий С.

«У нас один тоже предложил продавать собаку за коммуналку… И ничего, живем!» — написал Александр С.

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«Страна-шмакодявка и прихвостень НАТО, похоронившая конкурс молодых исполнителей «Новая волна» в Юрмале, хочет, чтобы там заглохло не только всё, что поёт, но и всё, что играет», — подытожил Volodymyr H.

Отметим, 25 мая Айгарс Бикше на своей странице в социальной сети Facebook принес извинения за ранее высказанное предложение.

«Мне так жаль, что многие воспринимали это так серьезно… Принять и реализовать такое предложение в Латвии совершенно невозможно. Латвия — демократическая… страна, где подобное невозможно… Мое предложение безумное, и его нужно оценивать в контексте безумных действий «белорусского диктатора», — написал политик.

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Напомним, 24 мая в центре Риги около одной из гостиниц, где проживают хоккейные сборные, участвующие в чемпионате мира, белорусский флаг был заменен на бело-красно-белый. Причём это собственноручно сделали глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс и мэр Риги Мартиньш Стакис.

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