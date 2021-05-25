Минск, , 20:32 — REGNUM Следственным управлением УСК по городу Минску завершено расследование многоэпизодного уголовного дела, по которому проходит обвиняемым белорусский национал-радикал Николай Дедок. Материалы дела переданы прокурору для направления в суд, сообщила 25 мая пресс-служба СК Белоруссии.

Сотрудниками ведомства во взаимодействии с ГУБОПиК МВД «получены доказательства о причастности участника анархистского движения Николая Дедка к совершению ряда преступлений». Отмечено, что «Николай Дедок на протяжении нескольких лет администрировал радикальный телеграм-канал. В настоящий момент у следствия имеются неопровержимые доказательства, свидетельствующие о совершении фигурантом действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Для реализации указанной цели обвиняемый неоднократно распространял различные материалы на управляемом им телеграм-канале используя методы, направленные на дестабилизацию обстановки в стране, искусственное нагнетание напряженности и противостояния в обществе, распространение идеологии экстремизма. При этом размещаемая информация всегда была непосредственно обращена к читателям».

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Дедок был задержан в ноябре 2020 года в посёлке Сосновый (в Могилёвской области), где длительное время скрывался от правоохранителей. «В ходе обыска жилища обнаружены и изъяты стеклянные бутылки с горюче-смазочными материалами, которые согласно заключению эксперта ГКСЭ являются предметами, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ», — сказано в официальном сообщении.

СК Белоруссии проинформировал также, что Дедок — уроженец Гомельской области, ранее не судим, разведён, с октября 2019 года нигде не работает. Ему предъявлено обвинение по: ч. 1 ст. 342 Уголовного кодекса Белоруссии (активное участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок и сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителям власти, повлекшее нарушение работы транспорта); ч. 2 ст. 361 (распространение материалов, содержащих призывы к совершению действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, с использованием глобальной сети Интернет); ч. 1 ст. 295−3 (незаконные действия в отношении предметов, поражающее действие которых основано на использовании горючих веществ).

Напомним, до ареста Николай Дедок печатал в газете белорусских националистов «Новы час» статьи с восхвалением и героизацией чеченских и украинских террористов. Русофобское националистическое издание «Товарищества белорусского языка» (ТБМ, возглавляет Елена Анисим) также восхваляло коллаборационистов — пособников гитлеровских оккупантов, демонизировало Россию и осуществляло свою деятельность под патронажем министра информации Лилии Ананич.

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