Москва, 25 мая, 2021, 20:31 — ИА Регнум. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту сообщений о возможном нарушении прав инвалида на рейсе авиакомпании «Победа». Об этом 25 мая сообщила журналистам старший помощник московского межрегионального транспортного прокурора Екатерина Короткова.

Globallookpress Генеральная прокуратура РФ

Ранее в СМИ появилась информация о том, что авиакомпания «Победа» не допустила инвалида с электрической коляской на рейс Москва — Калининград из-за большой мощности аккумулятора, в связи с чем пассажир был вынужден добираться рейсом другой авиакомпании.

В пресс-службе авиаперевозчика заявили агентству «Москва», что зарегистрировали пассажира на рейс и ожидали его на посадку, поскольку он обещал демонтировать и оставить в Москве аккумулятор, однако на посадку клиент не явился.

Как сообщила Короткова, прокуратура инициировала проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего. «По результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии соответствующих мер прокурорского реагирования», — отметила она.

Доследственную проверку по факту инциденте также начало Московское межрегиональное следственное управление на транспорте.