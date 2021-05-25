Токио, , 20:26 — REGNUM В Японии говорят о четвертой волне эпидемии коронавируса; в стране растет беспокойство по поводу высокоинфекционного индийского штамма. Поэтому власти продлили с шести до десяти суток обязательный карантин для путшественников, которые въезжают на Японские острова после посещения Индии, Бангладеш, Пакистана, Непала, Шри-Ланки и Мальдивских островов. Об этом 15 мая сообщает Синьхуа, ссылаясь на решение японского правительства, которое обнародовал генеральный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

Во время карантина, который будет проходить в специально отведенном для этого месте, обязательной является трехкратная сдача тестов на коронавирус. Поскольку правительство Японии уже запретило всем иностранным гражданам, посетившим указанные страны, данные меры в основном коснутся жителей самой страны.

Отметим, что важной причиной беспокойства японских властей остается приближение летней Олимпиады в Токио.