Киев, , 20:26 — REGNUM Президента Белоруссии Александра Лукашенко в ближайшее время могут лишить звания почетного доктора Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко.

Следите за развитием событий в трансляции: «Скандал с задержанием в Минске основателя Nexta Романа Протасевича»

Такое предложение сделал 25 мая ректор высшего учебного заведения Владимир Бугров.

Как заявил Бугров, Лукашенко недостоин звания почетного доктора КНУ, поскольку его противозаконные действия противоречат ценностям университета.

Ректор КНУ отметил, что он обращается в ученый совет КНУ с призывом срочно рассмотреть вопрос о лишении Лукашенко почётного статуса. Бугров отметил, что и он лично, и весь ученый совет «глубоко поражены и обеспокоены событиями, которые происходят в Белоруссии на протяжении последних месяцев».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня правительство Украины согласно сделанному накануне распоряжению президента Зеленского утвердило официальное решение о прекращении авиасообщения с Белоруссией. После этого стороны обменялись резкими заявлениями относительно данного решения.