Пекин, , 20:24 — REGNUM В эксклюзивном интервью Синьхуа бывший посол Египта в КНР Мохамед Номан Галал отметил высокие заслуги КПК перед страной. Партия, по его словам, освободила Китай и привела его к процветанию и экономическому росту. Об этом агентство сообщает 25 мая, подчеркивая, что важнейшим из успехов за сто лет существования партии египетский дипломат назвал политику реформ и открытости.

Председатель КНР Си Цзиньпин Kremlin.ru

Бывший посол отметил успех борьбы с коронавирусом, достигнутый под руководством КПК, а также обратил внимание на разработку и реализацию партией пятилетних планов экономических реформ. М.Н. Галал особо подчеркнул роль партийно-государственного лидера страны Си Цзиньпина, его высокие заслуги в реализации инициативы «Пояса и пути», которая обеспечивает общую выгоду всех ее участников.

Бывший посол охарактеризовал китайский народ как искренний, настойчивый, трудолюбивый и терпеливый, а также отметил, что высокому уровню порядка и дисциплины в стране способствует бескомпромиссная система ответственности за правонарушения.