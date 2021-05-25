Женева, Швейцария, , 20:23 — REGNUM В Женеве открылась 74-я сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, в ходе которой обсуждаются уроки и опыт борьбы с пандемией и готовности к следующей эпидемии, требующей строительства более здорового, безопасного и справедливого мира. Об этом 25 мая сообщает Синьхуа, отмечая, что в течение прошлого года общее количество подтвержденных случаев коронавирусной инфекции выросло в сорок раз, а число смертей — в одиннадцать раз.

В ВОЗ в связи с этим заявили о тяжелом ударе, нанесенном всему миру, а также о наблюдающейся несправедливости в распределении вакцин. Так, на долю всего десяти развитых стран приходится более 75% всех введенных доз препаратов, в то время, как государства с низкими доходами получили для своих граждан всего 0,5%.

Сессия, которая завершится 1 июня, проходит в виртуальном формате, по ее итогам ожидается обнародование специальной резолюции. Возможно также создание рабочей группы для обобщения предложений, которые прозвучат в докладах участников.