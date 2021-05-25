Ижевск, , 20:22 — REGNUM По итогам января-марта текущего года денежные доходы при расчете на душу населения в Удмуртии составили 23,27 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные Удмуртстата.

По оценке ведомства, при сравнении с аналогичным периодом прошлого года реальные денежные доходы жителей республики снизились на 2,7%.

За указанный период всего жители Удмуртии получили доход в размере 104,271 млрд рублей. Из этих средств 66,125 млрд рублей составляет официально учтенная заработная плата, 340,6 млн рублей — выплаты социального характера наемным работникам, 940,2 млн рублей — другие доходы с учетом скрытых. Объем доходов от предпринимательской и другой производственной деятельности составил 6,977 млрд рублей, доходы от собственности — 2,878 млрд рублей.

Объем социальных выплат составил 27,009 млрд рублей, в том числе 17,956 млрд рублей — пенсии.

Денежные расходы населения республики составили за первый квартал 101,770 млрд рублей.

Объем сбережений на вкладах сократился на 3,982 млрд рублей, сумма средств на счетах индивидуальных предпринимателей снизилась на 504 млн рублей, задолженности населения по кредитам увеличилась на 8,603 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, реальные располагаемые денежные доходы граждан России за I квартал 2021 года снизились на 3,5% в годовом выражении, а по сравнению с IV кварталом 2020 года — на 26,7%.

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