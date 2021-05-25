Пекин, , 20:20 — REGNUM Ожидается, что 2 июня компания Huawei, несмотря на введенный против нее режим санкций, представит новую операционную систему для смартфонов — HarmjnyOS (Хунмэн). Об этом 25 мая сообщает Синьхуа, ссылаясь на информацию из компании.

Впервые тестирование этой системы осуществлялось на устройствах Интернета вещей в августе 2019 года. К концу текущего года, по ожиданиям руководства Huawei, количество устройств с оснащением этой системой превысит 300 млн. По заявлению вице-президента операционного отдела компании по искусственному интеллекту Ян Хайсуна, Huawei собирается укреплять сотрудничество с разработчиками приложений и аппаратного обеспечения.

В экспертном сообществе представленную систему рассматривают альтернативой системе Android компании Google и системе iOS компании Apple.