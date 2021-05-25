Минск, , 20:18 — REGNUM Новыми подробностями полнится история со скандальным задержанием в минском аэропорту пассажира рейса «Афины-Вильнюс» авиакомпании Ryanair. Выяснилось, что новый узник минского СИЗО №1 Роман Протасевич принимал участие в боевых действиях на территории Донбасса в составе украинской армии.

Белорусские националисты в АТО Euroradio.fm

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"Дела заводили на сына еще в 2014 году, когда он был на территории Донбасса и воевал на стороне украинской армии», — заявил отец Протасевича.

Видео с признаниями отца задержанного опубликовал в своём телеграм-канале военкор Александр Коц. В комментариях к публикации есть скриншоты переписки сослуживцев Романа Протасевича с обсуждением его ранения в ягодицы.

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Также выяснилось, что отец и мать Романа Протасевича были преподавателями белорусской Военной академии. Причём отец преподавал на кафедре идеологии, специализирующейся на идейно-политической и теоретико-методологической подготовке элиты белорусской армии.

Ранее белорусские правоохранители выдвинули против Романа Протасевича обвинения по трём статьям Уголовного кодекса Белоруссии. По ст. 130 УК («Экстремизм») ему грозит лишение свободы на срок до 12 лет за разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни, реабилитацию нацизма. По ст. 293 УК («Массовые беспорядки») ему грозит ответственность на срок от 5 до 15 лет лишения свободы за организацию массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием над личностью, погромами, поджогами, уничтожением имущества или вооруженным сопротивлением представителям власти. По ст. 342 УК («Организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них») предусмотрена ответственность от штрафа до лишения свободы на три года.

За участие в боевых действиях на территории другого государства предусмотрено отдельное наказание. До сих пор ему в основном подвергались белорусские добровольцы, воевавшие на стороне ЛНР и ДНР.

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Госдеп США, представители МИД стран Евросоюза, представители русофобской националистической оппозиции в Белоруссии характеризуют Романа Протасевича как «журналиста» и требуют его незамедлительного освобождения. Известно, что Протасевич сотрудничал с рядом западных и белорусских националистических изданий, в том числе польским «Еврорадио» и «Радио Свобода» (иностранный агент на территории РФ). За активное участие в антиправительственной деятельности, выразившейся в том числе созданием и модерацией телеграм-канала Nexta (признанного «экстремистским»), КГБ Белоруссии включил Романа Протасевича в перечень террористов.