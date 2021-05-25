Архангельск, , 20:16 — REGNUM Депутаты Архангельского областного собрания выступили за пересмотр сроков проведения экологической экспертизы при строительстве объектов в рамках нацпроектов. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе парламента, депутаты подготовили соответствующее обращение спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

В обращении отмечается, что прохождение экологической экспертизы существенно затягивает сроки строительства и реконструкции объектов, возводимых в рамках национальных проектов, сдерживая развитие арктических территорий.

«Это может привести к тому, что на практике срок реализации проектов на территории муниципалитетов, входящих в Арктическую зону, может удлиниться на год, чего нельзя допустить», — заявила председатель облсобрания Екатерина Прокопьева.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в Архангельской области планируют построить пять детских садов и девять школ. В региональном бюджете на 2021 год на строительство предусмотрели 2 млрд рублей.