Вашингтон, , 22:08 — REGNUM Соединенные Штаты предоставят $5,5 млн на восстановление Сектора Газа, пострадавшего из-за обострения палестино-израильского конфликта, сообщил 25 мая государственный секретарь США Энтони Блинкенв первый день своего официального визита в Израиль.

Помимо этого, сказал Блинкен, еще $32 млн Соединенные Штаты отдадут международным организациям для поддержки палестинцев. Таким образом, всего Палестина получит свыше $360 млн от администрации президента США Джо Байдена после того, как экс-президент Дональд Трамп урезал почти всю помощь для страны.

Американский дипломат добавил, что США удостоверятся, чтобы ХАМАС не получил тех средств, которые США выделят для гуманитарных нужд.

ИА REGNUM напоминает, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация американского президента Джо Байдена не откажется от сделки по продаже оружия на сумму в $732 млн Израилю, несмотря на оппозицию со стороны прогрессивных демократов.