Ижевск, , 20:04 — REGNUM Первый рейс «Теплохода здоровья» намечен на 28 мая текущего года от городской пристани. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Теплоход будет курсировать каждую пятницу до конца сезона навигации.

На судне будет работать «Пункт здоровья», где пассажиры смогут проверить артериальное и внутриглазное давление, уровень сахара и холестерина в крови, а также получить консультацию врача-терапевта по интересующим вопросам.

В ходе рейса для пассажиров будет организована оздоровительная зарядка, врач ЛФК (лечебная физкультура) расскажет о принципах самомассажа. Также можно будет получить консультацию психолога и врача-диетолога.

Все обследования проводятся бесплатно по предъявлении полиса ОМС и паспорта. Билеты на рейс можно приобрести в кассе на пристани или на теплоходе.

Как сообщало ИА REGNUM, «Поезда здоровья» отправились 19 апреля по шести направлениям в Башкирии. В составе поездов — флюорографы, передвижные Центры здоровья, также стоматологический модуль.

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