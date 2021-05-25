Миасс, Челябинская область, , 20:02 — REGNUM В Челябинской области руководство одного из предприятий Миасса подозревают в сокрытии денежных средств, из которых должно было производиться взыскание налогов и сборов. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Следователи полагают, что руководящие лица, зная о выставленных инкассовых поручениях для списания недоимок по налогам, выполняли расчёты через расчетные счета других лиц либо при помощи взаимозачетов. Всего от взыскания удалось скрыть более 2,2 млн рублей.

Сейчас следователи устанавливают лиц, причастных к этому преступлению. Также будут приняты соответствующие меры по взысканию недоимки в бюджет.