Увинский район, , 19:53 — REGNUM В Удмуртии проводится проверка по факту обнаружения скелетированных человеческих останков. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Уточняется, что 24 мая во время проведения работ по разравниванию поля на месте бывшей деревни Кильцем Увинского района были найдены человеческие останки — три черепа и фрагменты костей.

До настоящего момента проведен осмотр мест происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливается личность погибших, а также причина и давность наступления смерти.

Как сообщало ИА REGNUM, костные останки нескольких человек были обнаружены 6 мая в деревне Тавры Всеволожского района Ленинградской области. По предварительным данным, останки принадлежат лицам, погибшим во время Великой Отечественной войны, сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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