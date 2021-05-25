Челябинск, , 19:48 — REGNUM В Челябинской области начальник оперативного отдела одного из следственных изоляторов подозревается в получении взятки. Об этом сообщает региональное управление СКР.

По данным следствия, он получил более 150 тыс. рублей. Деньги передал один из осуждённых за смягчение режима отбытия наказания, а также за передачу запрещённых предметов.

Преступление выявили сотрудники ФСБ России. Подозреваемого задержали. Скоро ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.