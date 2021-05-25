Челябинск, 25 мая, 2021, 19:48 — ИА Регнум. В Челябинской области начальник оперативного отдела одного из следственных изоляторов подозревается в получении взятки. Об этом сообщает региональное управление СКР.

Дарья Антонова ИА REGNUM Следственный изолятор (СИЗО)

По данным следствия, он получил более 150 тыс. рублей. Деньги передал один из осуждённых за смягчение режима отбытия наказания, а также за передачу запрещённых предметов.

Преступление выявили сотрудники ФСБ России. Подозреваемого задержали. Скоро ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.