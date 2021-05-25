Казань, , 19:45 — REGNUM В Татарии в отношении руководства ООО «ТНГ-Групп» возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере»). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2017—2018 годах неустановленное лицо внесло в налоговые декларации и иные документы заведомо ложные сведения о фиктивных договорах с контрагентом. Также в состав косвенных расходов были неправомерно включены затраты субподрядных организаций. В результате злоумышленник уклонился от уплаты НДС и налога на прибыль на сумму 111,7 млн рублей.

В настоящее время проводятся следственные действия для установления всех обстоятельств произошедшего, допрошены свидетели, проведены обыски.

Как сообщало ИА REGNUM, в консолидированный бюджет Татарии жители республики по состоянию на начало ноября прошлого года перечислили более 4 млрд рублей налогов. Всего в 2020 году размер имущественных налогов за 2019 год составил 7,9 млрд рублей.

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