Берлин, , 19:40 — REGNUM Доказательств того, что Москва могла быть как-то причастна к инциденту с лайнером компании Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в Минске, нет, сообщила 25 мая журналистам федеральный канцлер Германии Ангела Меркель.

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Комментируя итоги саммита ЕС, который вынес решение о запрете полётов самолётов белорусских компаний над странами Евросоюза и о запрете использования ими аэропортов стран содружества, германский лидер отметила, что «роли России» в вышеуказанном инциденте оценка не давалась.

Она отметила, что каких-либо подтверждённых данных о причастности России к инциденту с самолётом Ryanair нет. При этом она пообещала поднять вопрос о случившемся в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Вопрос о «роли России» возник из-за того, что у Москвы тесные отношения с Минском, добавила Меркель.

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