25 мая 2021 | Время чтения 2 мин

На Украине оценили решение Харьковского местного окружного административного суда, признавшего недействительным решение горсовета о региональном (для Харькова) статусе русского языка, которое было принято еще в 2012 году.

Оксана Переможенко, , 23:22 — REGNUM В Харькове местный окружной административный суд признал недействительным решение горсовета о региональном статусе русского языка, принятое еще в 2012 году. Соответствующее решение опубликовано сегодня, 25 мая.

Тарасенко А. П. Госпром. Телецентр. Харьков

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Новость в социальной сети Facebook обсудили читатели издания «Шарий.net» и зрители канала «112 Украина». Ряд комментирующих отметили, что другого решения суда и не ожидали, а также что всё равно люди как говорили, так и будут говорить на русском языке. Кто-то отметил, что главное — не на каком языке говорить, а что говорить.

«Нет сильного лидера в Харькове, вот и прогибают. Жаль», — написал Aleksandr L.

«А слобожанский сделают региональным? А то как [глава МВД Украины Арсен] Аваков говорить-то будет?» — спросила Татьяна С.

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«Ой как хорошо, ещё один шаг к «демократии»… Странно почему-то, никто озабоченность не выражает и не призывает соблюдать права нацменьшинств…» — не без сарказма добавил Denis K.

Перешёптывания двух русофобов Цитата из м∕ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия

«Ненадолго!!! Власть не вечна!!!» — пишет A'lder C.

«Ура! Вот теперь харьковчане наконец заживут как настоящие европейцы…» — иронизирует Vitalyi D.

«Никак не пойму, неужели так важно, на каком языке говорить, главное — ЧТО [говорить]», — отметила Наталья Б.

«Если бы сейчас не прочитал, не узнал бы, что русский был у нас региональным», — написал Александр М.

«Очевидно, что там региональным языком должен быть крымско-татарский (сиречь турецкий)!» — иронизирует Константин Р.

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«Почему-то в Закарпатье разговаривают на венгерском, румынском, русском и украинском языках, и всё у них нормально», — добавил Михаил Н.

«Ну правильно. В Харькове ведь никто на русском «не» разговаривает», — отметил Михаил М.

«А неужели кто-то сомневался, что будет другое решение?» — спросил Николай К.

Советская мозаика на здании Института низких температур в Харькове. Фото — Евгений Никифоров

«А у нас ещё есть суд? Больше похоже на заказуху…» — добавила Inna S.

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«Для нас, украинцев, русофобия — это не лекарство, как пытаются навязать нам иуды. Русофобия — это ширма, за которой уничтожается всё украинское. По факту русофобия — это наша погибель!!!» — подчеркнула Маргарита П.

«И что? Мы как говорили на русском, так и будем говорить. А вот за власть, страдающую языковой хе*ней, голосовать не будем», — добавил Vladimir I. из Харькова.

«Харьков, вы что, сдались? Ну, начинается всё с малого», — отметил Валерий Михайлович.

«Та скоро везде русский язык будет. Недолго уже… осталось!» — подытожил Сергей М.

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