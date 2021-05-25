Берлин, , 19:31 — REGNUM Экс-тренер мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик возглавит сборную Германии по футболу после завершения Чемпионата Европы 2020. Об этом 25 мая сообщила Eurostavka.

В качестве главного тренера мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик дважды становился победителем Бундеслиги, и побеждал в Суперкубке Германии, Лиге Чемпионов, Суперкубке УЕФА и Клубном Чемпионате Мира.

В марте 2021 года текущий главный тренер сборной Германии Йоахим Лев объявил о своем уходе с поста главного тренера сборной Германии после завершения Евро-2020.

На Чемпионате Европы сборная Германии начнется свой путь с группы F. Соперниками Германии по группе станут Венгрия, Португалия и Франция.