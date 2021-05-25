Киев, 25 мая, 2021, 19:29 — ИА Регнум. Российский Газпром отказался воспользоваться дополнительными мощностями по прокачке газа через Украину в июне, сообщил 25 мая глава украинской госкомпании — оператора ГТС Сергей Макогон.

Иван Шилов ИА REGNUM «Газпром»

Чиновник недоволен, что Газпром не принял участия в аукционе на мощности по транзиту газа в объеме 63,7 млн кубометров в сутки на июнь. Макогон отдельно отметил, что российская компания не вышла на аукцион, несмотря на высокие цены на газ в ЕС. Представитель Киева отметил, что в июне можно было бы дополнительно поставить в Европу 2 млрд кубометров, что ускорило бы пополнение газа в европейских ПХГ.

«Это политика Газпрома по искусственному ограничению поставок в Европу, которая требует внимания антимонопольного ведомства ЕС… А Украина была и остается надежным транзитным партнером Европейского союза», — подчеркнул он.

ИА REGNUM напоминает, что, по официальным данным, транзит природного газа через ГТС Украины в январе — апреле 2021 года сократился на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 14,1 млрд кубометров. При этом в 2020 году наблюдался критический спад уровня транзита газа через Украину — почти на 40% по сравнению с 2019 годом. Согласно действующему контракту, Газпром должен прокачать через Украину в этом году как минимум 40 млрд кубометров газа или оплатить этот объём транзита, даже если прокачки топлива не будет.