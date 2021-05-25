Саранск, , 19:24 — REGNUM В Мордовии возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285.1 УК РФ («Нецелевое расходование бюджетных средств»). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По предварительным данным, в 2019 году в рамках государственной программы «Развитие автомобильных дорог» и соответствующих региональных проектов в Саранске было отремонтировано несколько участков дорог. Финансирование ремонта этих объектов в рамках программы не предусматривалось. В результате бюджетные средства на сумму 9 млн рублей были израсходованы по нецелевому назначению.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия для установления обстоятельств произошедшего, сбора и закрепления доказательной базы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в республике было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество») в связи с представлением подложных документов по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному обучению женщин в рамках нацпроекта «Демография».

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