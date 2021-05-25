Москва, , 19:24 — REGNUM К штрафу на сумму 26 млн рублей приговорена компания Facebook, сообщили 25 мая в пресс-службе мирового суда Таганского района Москвы.

Это решение принято из-за того, что компания Facebook отказалась удалить контент, запрещённый в России. Американская компания признана виновной по восьми административным делам.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, неделю назад, 17 мая, Роскомнадзор предупредил Facebook и YouTube о том, что за выявленные нарушения российского законодательства они могут быть оштрафованы и заблокированы в России.

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