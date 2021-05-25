Санкт-Петербург, , 19:30 — REGNUM Следователи ГСУ СКР по Санкт-Петербургу готовятся предъявить обвинение 48-летней депутату муниципального Совета муниципального образования «Город Колпино», директору государственного казенного учреждения «Жилищное агентство Колпинского района» Марии Орловой. Женщина подозревается в получении взятки в особо крупном размере, ей грозит до 15 лет лишения свободы.

По версии следствия, задержанная была сообщником бывшего заместителя главы администрации Колпинского района Алексея Жукова, обвиняемого в получении взятки и заключившего досудебное соглашение о сотрудничестве со следствием.

Как считает следствие, обвиняемый предложил коммерсанту ежемесячно передавать ему и сообщнице взятки в сумме не менее 1,55 млн рублей. В период с октября 2019 года по август 2020 года соучастники получили взятки на общую сумму не менее 7 миллионов 750 тысяч рублей.

«Следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проведен обыск по месту работы подозреваемой. Решается вопрос об избрании в отношении депутата меры пресечения и предъявлении ей обвинения. Расследование уголовного дело продолжается», — сообщили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

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