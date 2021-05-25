Москва, , 19:23 — REGNUM 23-летний опорный полузащитник московского «Спартака» и национальной сборной Чехии Алекс Крал попал в сферу трансферных интересов пяти футбольных клубов Английской Премьер-лиги. Сообщается, что чех уже провел переговоры с клубами. Об этом 25 мая сообщила газета Sky Sports.

Алекс Крал перешел в «Спартак» 1 сентября 2019 года из пражской «Славии». «Красно-белые» отдали за футболиста 12 миллионов евро. На данный момент портал transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро. Текущее соглашение Крала со «Спартаком» рассчитано до конца сезона 2023/24.

В прошедшем сезоне Тинькофф Российской Премьер-лиги Алекс Крал принял участие в 29-ти матчах чемпионата, в которых отметился пятью голевыми передачами. В составе национальной сборной Крал сыграл в пяти матчах Лиги Наций УЕФА 2020/21.