Кострома, 25 мая, 2021, 19:31 — ИА Регнум. В Костромской области возбуждено пятое уголовное дело об обмане департамента агропромышленного комплекса Костромской области. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Pixabay.com Крупный рогатый скот

В служебном подлоге подозреваются чиновники администрации Зебляковского сельского поселения Шарьинского района. По версии следователей, они занесли в похозяйственную книгу поселения недостоверные сведения о том, что житель села является владельцем крестьянского хозяйства и выращивает крупный рогатый скот вместе со своим зятем. В дальнейшем эти сведения были предоставлены в департамент АПК. На их основании мужчина получил денежный грант «Агростартап» в размере 4 миллионов рублей.

Как ранее писало ИА REGNUM, в Костромской области было возбуждено четыре подобных уголовных дела. Фермеров из Нерехтского, Островского районов и Шарьи подозревают в расходовании грантов на личные нужды, мошенничестве, присвоении и растратесредств, в том числе по национальным проектам.