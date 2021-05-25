Москва, , 19:17 — REGNUM Российская компания NtechLab выиграла конкурс алгоритмов распознавания лиц Face Recognition Vendor Test (FRVT). После проведения семи независимых тестов Национальный институт стандартов и технологий министерства торговли США (NIST) признал алгоритм NtechLab лучшим. По результатам трех тестов российская технология обновила рекорды за всю историю конкурса.

NIST проводит соревнование алгоритмов распознавания лиц с 2000 года, приглашая сильнейших участников со всей планеты, отмечается в сообщении NtechLab. Одна из целей организаторов конкурса — выявить лучших поставщиков программных решений. Сегодня распознавание личности по фото — очень востребованная технология, которую активно используют в гражданских, правоохранительных и национальных программах безопасности по всему миру, например, проверяя фото на визовых документах и при выдаче паспортов.

На последнем конкурсе этой весной за победу боролись более сотни алгоритмов от разработчиков из Китая, США, России, Израиля и других стран. Для тестирования FRVT использовали несколько баз фото. Подводя итоги, специалисты американского Национального института стандартов и технологий учитывали точность поиска, его скорость и то, как алгоритм адаптируется к изменениям. Кроме NtechLab в тестировании участвовали и другие компании из России — VisionLabs, Vocord и Tevian.

Организаторы конкурса подтвердили, что алгоритмы NtechLab обошли соперников по итогам семи независимых тестов, а в трех из них — при работе с базами VISA, VISABORDER и BORDER, фотографии в которых аналогичны используемым в визовых разрешениях — российская технология побила рекорды всех когда-либо проводимых NIST испытаний. По результативности распознавания лиц в медицинских масках алгоритм NtechLab вошел в тройку сильнейших. По итогам всего конкурса американский институт закономерно признал эту команду лучшей в мире в сфере распознавания лиц.

«Сегодня мы можем с уверенностью сказать, что алгоритм интеллектуальной видеоаналитики NtechLab является лучшим в мире по целому ряду параметров, — отметил основатель NtechLab, глава лаборатории нейронных сетей компании Артём Кухаренко. — Для получения этого выдающегося результата инженеры NtechLab использовали инновационные подходы к обучению нейронных сетей, а также новые алгоритмы обработки и подготовки данных для машинного обучения».

Он добавил, что результаты этих наработок уже легли в основу продуктов, создаваемых NtechLab. Среди сегодняшних приоритетов компании — международное развитие, открытие офисов за рубежом и наращивание сети международных партнеров.

Это далеко не первая международная победа NtechLab. Так в 2015 году NtechLab обошел Google на конкурсе алгоритмов, а в 2017 году NIST признал разработку компании самой быстрой и точной в тестах американского Агентства передовых исследований в сфере разведки. В 2018 году NtechLab вошла в тройку победителей конкурса WIDER Pedestrian Challenge по детектированию пешеходов на основе их силуэтов, а год спустя заняла второе место на международном конкурсе ActEV-PC по распознаванию действий человека на видео.