Подгорица, 25 мая 2021, 19:16 — REGNUM Управление полиции Черногории сообщило, что гражданин России 28 летний мужчина задержан по подозрению в изготовлении детской порнографии.
Суд вынес решение о предварительном заключении на время следствия, так как подозреваемый может совершить побег.
Полиция задержала российского гражданина в Херцег-Нови на основе публикаций проживающих в Черногории русскоязычных в социальных сетях, где они сообщали о «странном мужчине», который фотографирует других детей и пытается угостить их мороженым.
Во время обыска в квартире задержанного были изъяты фото и видео материалы, а также выяснилось, что он выложил фотографию обнаженного пятилетнего ребенка в своем аккаунте в сети Instagram.
Также следствию стало известно, что за подобные нарушения гражданин РФ был ранее депортирован из Хорватии, а в Черногории также имел приводы в полицию.