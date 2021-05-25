Подгорица, , 19:16 — REGNUM Управление полиции Черногории сообщило, что гражданин России 28 летний мужчина задержан по подозрению в изготовлении детской порнографии.

Суд вынес решение о предварительном заключении на время следствия, так как подозреваемый может совершить побег.

Полиция задержала российского гражданина в Херцег-Нови на основе публикаций проживающих в Черногории русскоязычных в социальных сетях, где они сообщали о «странном мужчине», который фотографирует других детей и пытается угостить их мороженым.

Во время обыска в квартире задержанного были изъяты фото и видео материалы, а также выяснилось, что он выложил фотографию обнаженного пятилетнего ребенка в своем аккаунте в сети Instagram.

Также следствию стало известно, что за подобные нарушения гражданин РФ был ранее депортирован из Хорватии, а в Черногории также имел приводы в полицию.