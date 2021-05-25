Новосибирск, 25 мая, 2021, 19:14 — ИА Регнум. В Новосибирске задержали главного детского психиатра Сибирского федерального округа Валентину Макашеву. Она подозревается в растрате. Об этом редакции «Вести Новосибирск» сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

«Главного внештатного детского психиатра министерства здравоохранения РФ по Сибирскому федеральному округу — главного врача Новосибирского детского клинического психоневрологического диспансера задержали в понедельник, 24 мая. В учреждении произвели выемку документов», — уточняет СМИ.

Отметим, что минимальное наказание по ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата» — штраф в размере до 120 тысяч рублей, максимальное — лишение свободы на срок до десяти лет со штрафом.