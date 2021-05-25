Ливерпуль, Великобритания, , 19:13 — REGNUM 22-летний центральный защитник «Ред Булл Лейпцига» и молодежной сборной Франции U21 Ибраима Конате попал в сферу трансферных интересов «Ливерпуля». «Мерсисайдцы» готовы отдать за футболиста 44 миллиона евро. Об этом 25 мая сообщил немецкий журналист Гуидо Шафер.

В прошедшем сезоне немецкой Бундеслиги Ибраима Конате принял участие в лишь в 14-ти матчах немецкой Бундеслиги, в которых стал автором одного забитого мяча. В рамках Лиги Чемпионов на счету француза шесть игр. Некоторую часть сезона Конате пропустил из-за разрыва латеральной коллатеральной связки.

Летом 2020 года «Ливерпуль» подписал 26-летнего центрального полузащитника сборной Гвинеи Наби Кейта из «Ред Булл Лейпцига» за 60 миллионов евро.

Ибраима Конате перешел в «Ред Булл Лейпциг» 1 июля 2017 года из «Сошо» на правах свободного агента. Текущее соглашение «быков» с французом рассчитано до конца сезона 2022/23. Авторитетный портал transfermarkt оценивает футболиста в 35 миллионов евро.