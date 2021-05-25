Киев, , 19:16 — REGNUM Не Украина создает проблемы в отношениях с Белоруссией, и закрытие авиасообщение между странами стало вынужденным, но крайне необходимым шагом для Киева.

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Об этом заявил вечером 25 мая пресс-секретарь МИД Олег Николенко в комментарии УНИАН.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня посольство Белоруссии направило в адрес МИД Украины ноту протеста из-за решения о прекращении авиасообщения, в котором говорится, что белорусская сторона «с удивлением» восприняла соответствующую инициативу Киева. Также Минск подчеркивает, что ущерб от принятого украинской стороной политического решения понесут в первую очередь Украина и её граждане.

«Принудительная посадка самолета авиакомпании Ryanair в Минске под надуманным предлогом… доказала отсутствие «красных линий» и непредсказуемость дальнейших действий белорусских властей. Именно поэтому посольству Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к властям своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира», — заявил спикер украинского МИД.

Николенко считает, что именно по примеру Украины из соображений безопасности ряд других стран приняли аналогичные решения.

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня глава МИДУкраиныДмитрий Кулебазаявил, что Киев сможет заработать на решении ряда авиакомпаний и стран ЕС остановить авиационное сообщение с Белоруссией.