Вашингтон, , 22:09 — REGNUM В США более 50% взрослого населения страны полностью вакцинированы от коронавируса, сообщает 25 мая Reuters со ссылкой на заявление Белого дома.

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"Теперь, когда осталась еще одна неделя мая, половина взрослого населения США полностью вакцинирована», — написала в Twitter старший советник Белого дома по вопросам COVID-19 Энди Славитт.

Ранее президент США Джо Байден пообещал к 4 июля полностью привить как минимум 70% взрослого населения страны.

Напомним, суточная заболеваемость COVID-19 значительно упала в США за последние пять месяцев. В январе в стране выявляли порядка 200 тыс. случаев заражения каждые сутки, а 24 мая было выявлено всего 12 853 новых подтвержденных случая заражения SARS-CoV-2.