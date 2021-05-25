Челябинск, , 19:05 — REGNUM В Челябинской области на станции Сыростан два вагона сошли с рельсов. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Авария произошла вечером 25 мая. Вагоны были пустые. Сошла первая тележка одной колёсной пары.

Задержек в движении поездов, а также пострадавших нет. Причины ЧП выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа.

Отметим, разные аварии периодически случаются на железной дороге на Южном Урале. Наиболее крупная была в марте. С рельсов сошло 16 вагонов с углём.