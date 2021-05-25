Ярославль, , 19:05 — REGNUM В Ярославле 25 мая открылся пятнадцатый международный турнир по художественной гимнастике «Ярославская весна». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в Ярославской федерации художественной гимнастики.

Афиша турнира Yargimnast.ru

В 2021 году в турнире примут участие 500 спортсменок в возрасте от 4 до 20 лет из 15 стран мира — это Россия, Армения, Бельгия, Израиль, Южная Корея и другие. Также на турнир заявлены спортсменки из 15 регионов нашей страны, в числе которых и Ярославская область.

Главный судья соревнований — Наталья Лащинская — заслуженный тренер России, председатель Всероссийской коллегии судей, судья международной категории.

«Пятнадцатый год мы проводим этот крупнейший турнир, который включён в календарь Минспорта и в календарь Международной федерации гимнастики наряду с Чемпионатом и Кубком Мира и сериями Гран-При. Участвуют сильнейшие гимнастки — это национальные сборные каждой страны. Они привезли с собой лучших детей. В этом году у нас приехало 15 стран, сильный состав российской делегации. Приехали сильнейшие гимнасты из центров, где художественная гимнастика развивается со времён её становления. Это Санкт-Петербург, Москва, Московская область, Ростов-на-Дону и другие, — рассказала корреспонденту ИА REGNUM президент Ярославской федерации художественной гимнастики Мария Белюсова.

Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, на турнир смогли приехать все спортсмены, которые подали заявку на участие изначально.

«Все спортсмены, которые были заявлены — все приехали. На турнире соблюдаются все меры безопасности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора. Спортсмены из России не обязаны сдавать тесты на коронавирус, но должны иметь при себе справки об отсутствии контактов. Зарубежные спортсмены все сдавали тесты на коронавирус, — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Ярославской федерации художественной гимнастики.

У младших спортсменок из Ярославской области есть неплохие шансы занять призовые места.

«Ярославские спортсменки могут попробовать составить конкуренцию другим регионам, понятно, что они не смогут быть на уровне Санкт-Петербурга, так как там в школах работают лучшие гимнастки мира, у нас этого нет. Но детские команды, где выступают спортсмены в возрасте от 5 до 13 лет, в том диапазоне наши гимнастки могут попробовать посоревноваться, несколько лет они стояли в призах», — считает Мария Белюсова.

В качестве почётного гостя на турнире выступит молодёжная сборная Российской Федерации по художественной гимнастике. Для неё выступление станет своего рода тренировкой перед Чемпионатом мира.

Другим почётным гостем стала Екатерина Сиротина — старший тренер юниорской сборной России по художественной гимнастике, заслуженный тренер России с 2012 года. На турнире она выступит в качестве судьи.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора на соревнованиях могут присутствовать зрители с соблюдением всех норм безопасности — маска и измерение температуры на входе.

Турнир пройдёт с 25 по 29 мая в спортивно-оздоровительном комплексе ПАО «Славнефть — ЯНОС» — «Атлант». На протяжении нескольких лет крупнейшее предприятие города оказывает финансовую поддержку организаторам турнира.