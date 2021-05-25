В Ярославле открылся международный турнир по художественной гимнастике
Ярославль, 25 мая, 2021, 19:05 — ИА Регнум. В Ярославле 25 мая открылся пятнадцатый международный турнир по художественной гимнастике «Ярославская весна». Об этом корреспонденту ИА REGNUM рассказали в Ярославской федерации художественной гимнастики.
В 2021 году в турнире примут участие 500 спортсменок в возрасте от 4 до 20 лет из 15 стран мира — это Россия, Армения, Бельгия, Израиль, Южная Корея и другие. Также на турнир заявлены спортсменки из 15 регионов нашей страны, в числе которых и Ярославская область.
Главный судья соревнований — Наталья Лащинская — заслуженный тренер России, председатель Всероссийской коллегии судей, судья международной категории.
Несмотря на ограничения, связанные с пандемией, на турнир смогли приехать все спортсмены, которые подали заявку на участие изначально.
У младших спортсменок из Ярославской области есть неплохие шансы занять призовые места.
В качестве почётного гостя на турнире выступит молодёжная сборная Российской Федерации по художественной гимнастике. Для неё выступление станет своего рода тренировкой перед чемпионатом мира.
Другим почётным гостем стала Екатерина Сиротина — старший тренер юниорской сборной России по художественной гимнастике, заслуженный тренер России с 2012 года. На турнире она выступит в качестве судьи.
Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на соревнованиях могут присутствовать зрители с соблюдением всех норм безопасности — маска и измерение температуры на входе.
Турнир пройдёт с 25 по 29 мая в спортивно-оздоровительном комплексе ПАО «Славнефть — ЯНОС» — «Атлант». На протяжении нескольких лет крупнейшее предприятие города оказывает финансовую поддержку организаторам турнира.