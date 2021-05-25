Рим, , 19:04 — REGNUM Итальянский специалист Дженнаро Гаттузо был назначен новым главным тренером «Фиорентины». Об этом 25 мая сообщили в официальном Twitter-аккаунте итальянского клуба. Последним тренером «фиалок» был Джузеппе Якини.

По итогам прошедшем сезоне «Фиорентина», набрав 40 очков, заняла тринадцатую позицию в турнирной таблице Серии А. В рамках Кубка Италии «фиалки» вылетели на стадии 1/8 финала от миланского «Интер» (1:2). Забитыми мячами в составе «нерадзурри» в том матче отметились Артуро Видаль (40') и Ромелу Лукаку (119'). Единственный мяч хозяев забил Кристиан Куаме на 57-й минуте.

Ранее сообщалось, что «Фиорентина» намерена избавиться от 30-летнего российского форварда Александра Кокорина.